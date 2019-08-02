Саратовец всадил мужчине нож в поясницу и получил год колонии

СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-02T16:50:26+03:00

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Суд признал 35-летнего саратовца виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, а также угрозе убийством.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, 2 марта 2019 года пьяный мужчина из-за неприязни сказал малознакомому Георгию, что убьет его. В руках он держал похожий на оружие предмет.

После подсудимый ударил его ножом в поясницу, причинив колото-резанное ранение.

Согласно заключению эксперта, потерпевший получил легкий вред здоровью.

Саратовец частично признал свою вину, пояснив, что не хотел никого убивать.

Мужчине дали год исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU