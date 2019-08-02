Мэрия вновь ищет подрядчиков для благоустройства проспекта Кирова

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-02T16:33:32+03:00

Работы должны быть проведены также в саду Радищева

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Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова сегодня, 2 августа, объявил повторный конкурс на реконструкцию проспекта Кирова и сада Радищева.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, первый конкурс не состоялся из-за отсутствия претендентов.

Итоги будут подведены 12 августа.

На проспекте Кирова должна быть заменена плитка, установлены малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники. В саду Радищева также заменят зеленые насаждения. Уже проведены подготовительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU