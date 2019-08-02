В Саратовской области почтовый ящик отмечает день рождения

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-02T15:54:02+03:00

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Сегодня, 2 августа, во всем мире отмечают день рождения почтового ящика.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС по Саратовской области, на территории региона установлено 1 292 ящика, через которые каждый месяц отправляют более миллиона писем.

История праздника началась с 1858 года. 2 августа в Лондоне впервые установили ящик для писем.

В Россию он пришел в 1848 году, но конструкция была несовершенна и состояла из двух отделений — одно для писем, а второе — с посланиями, которые не дошли до отправителя. Только с третьей попытки получилось создать удачную конструкцию.

Сначала на прообразе современных ящиков рисовали конверт, чтобы даже неграмотные люди понимали, что перед ними стоит. А с 1926 года конструкция уже приобрела привычный для нас вид.

ИСТОЧНИК KP.RU