У Ротонды в Саратове состоялся торжественный митинг ко Дню ВДВ

СЕГОДНЯ 15:39 2019-08-02T15:52:35+03:00

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Сегодня в рамках празднования Дня Воздушно-Десантных войск России на набережной Космонавтов, у Ротонды, состоялся торжественный митинг.

Председатель комитета по социальной политике, главный врач госпиталя для ветеранов войн Евгений Ковалев от лица председателя Саратовской областной думы Александра Романова и депутатов поздравил воинов-десантников и ветеранов Воздушно-Десантных войск с очередной годовщиной «крылатой пехоты» России.

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- Сила нашей армии во все века была не только в мощи оружия, но в силе духа, любви и преданности своей Родине. Российские десантники являются достойными преемниками ратной доблести наших предков. От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, благополучия и добра, новых побед и успехов на благо нашей Родины! Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным, — отметил Евгений Ковалев.

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В ответ ветераны Воздушно-Десантных войск поблагодарили сотрудников госпиталя за работу на благо и здоровье ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU