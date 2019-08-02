У Ротонды в Саратове состоялся торжественный митинг ко Дню ВДВ
Сегодня в рамках празднования Дня Воздушно-Десантных войск России на набережной Космонавтов, у Ротонды, состоялся торжественный митинг.
Председатель комитета по социальной политике, главный врач госпиталя для ветеранов войн Евгений Ковалев от лица председателя Саратовской областной думы Александра Романова и депутатов поздравил воинов-десантников и ветеранов Воздушно-Десантных войск с очередной годовщиной «крылатой пехоты» России.
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- Сила нашей армии во все века была не только в мощи оружия, но в силе духа, любви и преданности своей Родине. Российские десантники являются достойными преемниками ратной доблести наших предков. От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, благополучия и добра, новых побед и успехов на благо нашей Родины! Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным, — отметил Евгений Ковалев.
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В ответ ветераны Воздушно-Десантных войск поблагодарили сотрудников госпиталя за работу на благо и здоровье ветеранов.
ИСТОЧНИК KP.RU