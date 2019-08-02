Под Энгельсом пьяный водитель чуть не сбил пенсионерку с ребенком и протаранил столб
В итоге машина повисла на столбе
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В Саратовской области водитель ВАЗ-2106 протаранил столб.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в поселке Новопушкинское под Энгельсом.
По предварительной версии, водитель мог быть сильно пьян. Машина вылетела на газон, врезалась в столб и повисла на нем.
В результате оборвались интернет-провода, а также под угрозой оказалась жизнь пенсионерки и ребенка, которых чуть не сбили.
ИСТОЧНИК KP.RU