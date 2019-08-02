Под Энгельсом пьяный водитель чуть не сбил пенсионерку с ребенком и протаранил столб

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-02T15:47:58+03:00

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В Саратовской области водитель ВАЗ-2106 протаранил столб.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в поселке Новопушкинское под Энгельсом.

По предварительной версии, водитель мог быть сильно пьян. Машина вылетела на газон, врезалась в столб и повисла на нем.

В результате оборвались интернет-провода, а также под угрозой оказалась жизнь пенсионерки и ребенка, которых чуть не сбили.

ИСТОЧНИК KP.RU