2019-08-02T15:37:24+03:00
Общество

Ремонт текущей кровли дома в Красноармейске начали после жалобы жильца в прокуратуру

Объявлен аукцион на капитальный ремонт
Екатерина Семенова
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Житель Красноармейска Саратовской области пожаловался в прокуратуру на нарушение его жилищных прав.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, гражданин проживает в доме №15 5-го микрорайона.

Проверка показала, что в доме действительно нарушены нормы эксплуатации. Директору ООО «Красноармейское коммунальное предприятие» внесено представление. И после этого, 24 июля, были начаты работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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