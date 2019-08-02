Ремонт текущей кровли дома в Красноармейске начали после жалобы жильца в прокуратуру
Объявлен аукцион на капитальный ремонт
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Житель Красноармейска Саратовской области пожаловался в прокуратуру на нарушение его жилищных прав.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, гражданин проживает в доме №15 5-го микрорайона.
Проверка показала, что в доме действительно нарушены нормы эксплуатации. Директору ООО «Красноармейское коммунальное предприятие» внесено представление. И после этого, 24 июля, были начаты работы.
ИСТОЧНИК KP.RU