2019-08-02T15:35:33+03:00
Происшествия

Похитители телевизора в Балакове отделались условным сроком

Парни искали деньги на спиртное и ограбили соседа
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области вынесен приговор 22 и 23-летнему мужчинам, которые обокрали квартиру.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, молодых людей толкнуло на преступление желание выпить.

17 февраля они распивали алкоголь в квартире своего знакомого. Когда спиртное кончилось, они вышли на лестничную площадку, чтобы обсудить, где им раздобыть еще. В итоге они выбили дверь в соседнюю квартиру и вынесли оттуда телевизор.

На следующий день вернулся жилец — несовершеннолетний студент. Он обнаружил пропажу и вызвал полицию. Прибывшие стражи порядка как раз застали злоумышленников, которые тащили телевизор из дома, чтобы заложить его в ломбарде.

Оба свою вину признали и были приговорены к условному сроку на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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