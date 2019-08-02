Участники «Реки здоровья» в Саратове поплывут в розовых шапочках

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-02T14:40:04+03:00

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Сегодня, 2 августа, в пресс-центре правительства журналистам рассказали о Волжском марафоне «Река здоровья».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», участие в обсуждении приняли Алексей Филичкин, ВРИО начальника ФКУ Центр ГИМС МЧС России, Михаил Волков, организатор марафона, Дмитрий Точилкин, начальник отдела физкультурно-массовой работы, Андрей Голохвастов, директор ГБУСО «СШОР по водным видам спорта».

По словам Волкова, приходилось ограничить число людей до 240 человек в целях безопасности.

- На сегодняшний день зарегистрировались 240 участников заплыва, в предыдущие годы было в два раза меньше. В их числе гости из Волгограда, Вологды, Москвы, Одинцово и других, — рассказал организатор.

Кроме того, участие в марафоне планировали принять 11 мастеров спорта по плаванию и семь мастеров спорта международного класса, часть которых входит в сборную России.

Для заплыва приобретены дополнительная экипировка и снаряжение. Например, розовые шапочки, чтобы сразу отличать участников заплыва от обычных пловцов. Закуплены оранжевые буйки, майки для призеров и победителей, а также высокие желтые буйки, чтобы спортсмены заранее их видели.

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ИСТОЧНИК KP.RU