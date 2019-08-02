2019-08-02T14:29:31+03:00
Общество

Открыт Южный подход к аэропорту «Гагарин» под Саратовом

Трасса на 20 км короче Северного подхода
Екатерина Семенова
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Открыт Южный подход к аэропорту «Гагарин» в селе Сабуровка Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в торжественной церемонии принял участие губернатор Валерий Радаев.

- Трассу построили фактически заново, так что жители Вязовки, Сабуровки получили одну из лучших дорог в области. Это самый короткий маршрут до нового аэропорта «Гагарин». К его открытию необходимо подготовить все виды транспорта — автомобильный, железнодорожный, водный. У людей должен быть выбор, а эта дорога позволяет сэкономить время, — заявил Радаев.

Южный подход проходит через четыре населенных пункта и является дублером Северного, но на 20 км короче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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