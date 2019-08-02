2019-08-02T13:30:59+03:00
Общество

На полигон захоронения ТКО в Энгельсе вернулись птицы

В дни ликвидации мусороперерабатывающий комплекс работал в штатном режиме, а график вывоза отходов не изменился
Ольга Симонова
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На полигон мусора в Энгельсском районе вернулись птицы. Популяция чаек и бакланов после возгорания восстановилась уже 28 июля. Об этом сообщает Региональный оператор по обращению с отходами.

Также эксперты-экологи оценили, что объемы мусора в период тления, с 21 по 26 июля уменьшились на 360 кубометров — примерно 150 тонн или 0,03% от общей массы ТКО на полигоне.

Напомним, что в дни ликвидации возгорания мусороперерабатывающий комплекс работал в штатном режиме, а вывоз отходов у населения не сбился с графика.

- Истлело всего три сотых процента мусора, но, чтобы его потушить мы вылили на полигон более 12 тыс. кубометров воды. Поэтому пара выделялось огромное количество. — заявил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

По его словам, выбросы вредных веществ были только в первые сутки и минимально возможными.

Также в Регоператоре заявили, что точка поджога полигона теперь находится под «грунтовым замком».

В своем обычном режиме полигон захоронения заработал 29 июля, но уже за день до этого, 28, туда вернулись птицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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