2019-08-02T13:11:10+03:00
Общество

В особняке купца Степана Тихонова в Саратове появится «Купеческий дворик»

Там будет реализован проект победителей форума «iВолга 2.0»
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В центре Саратова появится «Купеческий дворик». Его обустроят победители конкурса грантов молодежного форума ПФО «iВолга 2.0».

- Планируем воссоздать усадьбу конца 19 века, чтобы все желающие смогли окунуться в ту эпоху. Будет разработан дизайн-проект, высажены растения того периода, поставлены малые архитектурные формы, — рассказал на пресс-конференции в «КП-Саратов» один из авторов проекта Артем Газарян.

Он сообщил, что по усадьбе планируется проводить экскурсии, фотосессии, квесты. А ко Дню купца, который отмечается в конце мая, будет поставлена пьеса «Вишневый сад» Антона Чехова.

Артем Газарян Фото: Екатерина Семенова

Артем ГазарянФото: Екатерина Семенова

Для реализации проекта выбран дом на Мичурина, 89, бывший особняк купца Степана Тихонова, рассказал второй автор проекта Иван Веселый.

Иван Веселый Фото: Екатерина Семенова

Иван ВеселыйФото: Екатерина Семенова

Он назвал это здание «местом исторической силы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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