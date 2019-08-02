За 100 тыс. рублей долга у саратовца забрали Mazda

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-02T13:08:21+03:00

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В Октябрьском районе Саратова приставы арестовали иномарку должника.

- Мужчина в результате ДТП должен был выплатить ущерб в размере более 100 тыс. рублей, но добровольно это делать не хотел. В отношении гражданина возбудили уголовное дело. Он отдавал долг ничтожно малыми суммами, а также не хотел приходить на прием, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Пристав установил, что неплательщика есть два автомобиля — Mazda и Lexus. Одну из иномарок нашли и арестовали.

Если мужчина в срок не отдаст долг, то Mazda продадут.

ИСТОЧНИК KP.RU