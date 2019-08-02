Арестован убийца шулера в Саратове

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-02T12:46:20+03:00

Мужчины играли в карты и одного из них обвинили в жульничестве

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В Заводском районе Саратова арестован 38-летний мужчина по обвинению в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину гражданин признал полностью.

По версии следствия, в ночь на 31 июля он вместе с приятелями играл в карты в своем доме на 4-м Нагорном проезде и уличил одного из гостей в жульничестве, а после словесного конфликта зарезал его.

Убив, злоумышленник позвонил приятелям, которые ранее были у него в гостях, и попросил вызвать медиков и полицию.

Причиной смерти стала массивная кровопотеря.

ИСТОЧНИК KP.RU