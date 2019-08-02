В 2019 году с должников ООО «КВС» взыскано более 134 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-02T12:05:04+03:00

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ООО «КВС» ведет регулярную работу по снижению дебиторской задолженности потребителей. Компания является гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляя отпуск холодной воды и прием сточных вод. В свою очередь абоненты обязуются производить своевременную оплату предоставленных коммунальных ресурсов. В отношении потребителей, не исполнивших денежные обязательства, специалисты «КВС» применяют целый комплекс мероприятий — от направления претензий до отключения от систем водоснабжения.

Основной мерой воздействия на неплательщиков является взыскание задолженности в судебном порядке. За первое полугодие 2019 года ООО «КВС» направлено порядка 555 исковых заявлений и заявлений о выдаче судебных приказов на взыскание задолженности с юридических и физических лиц. По результатам их рассмотрения компанией взыскано порядка 134,3 млн рублей.

Так, в июле Арбитражным судом Саратовской области удовлетворены исковые требования ООО «КВС» о погашении образовавшейся задолженности по договорам холодного водоснабжения и водоотведения управляющими организациями ООО «Столица», ООО «Стандарт ЖКХ», ООО «Квалитет», ООО «4-й Жилучасток Плюс». Общая сумма, подлежащая взысканию по итогам судебного рассмотрения, составляет более 2 млн рублей.

Своевременная оплата коммунальных услуг — необходимое условие эффективной реализации программ капитального ремонта и реконструкции городских систем водоснабжения и водоотведения. Получить актуальную информацию о задолженности потребители могут в ООО «КВС» в отделе по работе с текущей дебиторской задолженностью по телефону (8452) 24-65-00, а также в Центре по работе с абонентами по адресу: улица Советская, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU