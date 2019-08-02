Рабочему картонной фабрики в Саратове отрезало руку
Директор отправилась на скамью подсудимых
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В Ленинском районе Саратова будут судить директора фирмы по производству гофрированного картона.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в нарушении требований охраны труда, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью человека.
21 марта, как считает следствие, 35-летний машинист-агрегатчик включил гофропресс и рукой начал подавать рукой бумагу. Конечность затянуло между валами. В итоге у мужчины отрезало левую кисть на уровне лучезапястного сустава.
Как показала проверка, работник не прошел обучение по технике безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU