2019-08-02T11:44:04+03:00
Общество

Саратовская делегация выиграла рекордное число грантов форума «iВолга 2.0»

Общая сумма финансирования превысила 1,3 млн рублей
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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Представители Саратовской области выиграли на молодежном форуме «iВолга 2.0» семь грантов. Еще три наши ребята получили от партнеров.

- Итого, саратовская делегация получила десять грантов. Это очередной рекорд, первый — по числу зарегистрировавшихся. В 2019 году заявки подали 1 131 человек, что в два раза больше, чем год назад. Общая сумма грантов форума «iВолга 2.0» составила 1,35 млн рублей, — рассказала заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая на пресс-конференции в «КП-Саратов».

По ее словам, первое полугодие оказалось очень продуктивным для региона. Молодежь участвовала во всех конкурсах и принесла в регион около 44 млн рублей по грантам.

- Гордимся и рады, что наша молодежь самая передавая, креативная и нестандартно мыслящая. Надеемся, что проекты скоро будут реализованы, — сказала она.

Руководитель региональной делегации Никита Асташкин рассказал, что команда принимала участие в десяти направлениях. Среди них: социальная работа, культура, спорт, патриотическое воспитание, сельское хозяйство, инклюзивное образование.

Он также отметил тот факт, что, несмотря на то, что форум называется молодежным, возраст участников практически не ограничен. Например, в составе саратовской делегации были серебряные волонтеры, то есть люди старше 50 лет.

По словам Никиты Асташкина, финансирование поступит победителям осенью, а проекты должны быть реализованы до мая 2020 года. При этом каждый этап работы будет проводиться в условиях открытости.

Трансляцию пресс-конференции можно посмотреть на канале «Транслятор» в YouTube.

В пресс-центре КП-Саратов Минспорта расскажет о выигранных грантах на форуме iВолга 2.0 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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