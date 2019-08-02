Энгельсский шахматист выиграл этап детского Кубка России
Состязания прошли в Новороссийске
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В Новороссийске прошел очередной этап детского Кубка России среди мальчиков и девочек, юношей и девушек до 9, 11, 13, 15 лет, в котором приняли участие 270 детей из 30 регионов России.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, спортсмен Иван Неловко набрал 7,5 очка из 9 возможных, пройдя тур без поражений.
Теперь она может попасть в финал детского Кубка России (ДКР) по шахматам.
ИСТОЧНИК KP.RU