В центре Саратова замечен мужчина на деревянном самокате

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-02T11:18:59+03:00

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Сегодня, 2 августа, в группе «Типичный Саратова» соцсети «ВКонтакте» местный житель Дмитрий Шибанов рассказал о необычном водителе.

В центре Саратова, на Астраханской улице, очевидец заметил мужчину, который ехал на самодельном деревянном самокате.

В доказательство своих слов парень опубликовал снимок, не оставшийся незамеченным.

Горожане сыронизировали, что при высоких ценах на бензин такой транспорт это отличное решение, и предложили усовершенствовать модель мотором.

ИСТОЧНИК KP.RU