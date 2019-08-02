В центре Саратова замечен мужчина на деревянном самокате
Местные жители поддержали его идею
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Сегодня, 2 августа, в группе «Типичный Саратова» соцсети «ВКонтакте» местный житель Дмитрий Шибанов рассказал о необычном водителе.
В центре Саратова, на Астраханской улице, очевидец заметил мужчину, который ехал на самодельном деревянном самокате.
В доказательство своих слов парень опубликовал снимок, не оставшийся незамеченным.
Горожане сыронизировали, что при высоких ценах на бензин такой транспорт это отличное решение, и предложили усовершенствовать модель мотором.
ИСТОЧНИК KP.RU