Саратовчанка взяла серебро на чемпионате России по пожарно-спасательному спорту
Состязание идет несколько дней
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В Санкт-Петербурге продолжается XXVIII чемпионат МЧС России и первенство России на Кубок ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС России по региону, 31 июля второй среди женщин в подъеме по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни стала Анна Стародымова — представительница Саратовской области. Ее результат — 7,17 секунды.
Напомним, в сентябре в Саратове пройдет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. По результатам ЧР будет сформирована сборная страны для участия в соревнованиях мирового уровня.
ИСТОЧНИК KP.RU