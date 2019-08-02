Саратовчанка взяла серебро на чемпионате России по пожарно-спасательному спорту

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-02T11:16:24+03:00

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В Санкт-Петербурге продолжается XXVIII чемпионат МЧС России и первенство России на Кубок ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС России по региону, 31 июля второй среди женщин в подъеме по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни стала Анна Стародымова — представительница Саратовской области. Ее результат — 7,17 секунды.

Напомним, в сентябре в Саратове пройдет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. По результатам ЧР будет сформирована сборная страны для участия в соревнованиях мирового уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU