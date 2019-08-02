Завершен капремонт трассы Саратов — Сабуровка

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-02T11:14:46+03:00

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Трассу «Саратов — Дубки — Новая Липовка» — автомобильная дорога «Шевыревка — Сабуровка» отремонтировали раньше окончания работ по контракту, то есть 31 октября.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, именно эта трасса станет дорогой-дублером Северного автоподхода к аэропорту.

Здесь привели в порядок последний участок, протяженностью 7,8 км, уже в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны.

Дорожники из ООО «Автотрасса» работали в две смены, чтобы успеть сдать объект.

ИСТОЧНИК KP.RU