В Саратовской области ликвидировано 22 очага бешенства животных

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-02T11:12:37+03:00

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В Саратовской области в рамках противоэпизоотической работы выявлено 35 очагов и оздоровлено 42 пункта от инфекционных болезней животных.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства региона, не зафиксировано вспышек африканской чумы свиней и гриппа птиц.

За семь месяцев 2019 года специалисты локализовали 22 очага бешенства животных, пять — бруцеллеза, четыре — лептоспироза КРС, два — нодулярного дерматита и один очаг лейкоза крупного рогатого скота.

Кроме того, ликвидирована вспышка болезни Ньюкасла на территории Духовницкого района.

ИСТОЧНИК KP.RU