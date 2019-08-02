В Саратовской области ликвидировано 22 очага бешенства животных
Оздоровлено 42 пункта
Изменить размер текста:
В Саратовской области в рамках противоэпизоотической работы выявлено 35 очагов и оздоровлено 42 пункта от инфекционных болезней животных.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства региона, не зафиксировано вспышек африканской чумы свиней и гриппа птиц.
За семь месяцев 2019 года специалисты локализовали 22 очага бешенства животных, пять — бруцеллеза, четыре — лептоспироза КРС, два — нодулярного дерматита и один очаг лейкоза крупного рогатого скота.
Кроме того, ликвидирована вспышка болезни Ньюкасла на территории Духовницкого района.
ИСТОЧНИК KP.RU