В Саратовской области на каждую скотину заготовлено 9,5 центнера корма
Это составляет 59% от плана
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На предстоящую зимовку для сельскохозяйственных животных Саратовской области заготовлено сельхозпредприятиями и крестьянскими фермерскими хозяйствами 211,7 тыс. тонн сена.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, сделано 31,7 тыс. тонн сенажа, 4,2 тыс. тонн силоса, 125,7 тыс. тонн соломы.
На одну условную голову скота заготовлено 9,5 центнера к единице, то есть 59% от плана.
Для личных подворий готово 483,4 тыс. тонн сена.
ИСТОЧНИК KP.RU