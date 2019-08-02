В Саратове заасфальтируют улицу Космодемьянскую
Работы продолжатся днем
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В Саратове идет масштабный ремонт дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на улице Космодемьянской планируется заменить более 5,8 тыс. кв. м. деформированного асфальта. Проведено фрезерование данного участка, выравнивающий слой уложен на 2,8 тыс. кв. м.
Сегодня днем планируется продолжить работы.
ИСТОЧНИК KP.RU