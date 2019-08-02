Саратовцы могут бесплатно пробежать марафон в Китае

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-02T10:41:35+03:00

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В 2018 году делегация Саратова в рамках проекта «Волга-Янцзы» заключила соглашение о дружбе и сотрудничестве с одним из самых больших городов Китая — Хэфэйем.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, китайские партнеры приглашают саратовских любителей бега от 20 лет принять там участие в ежегодном международном марафоне.

Мероприятие пройдет 10 ноября, все расходы по медобеспечению и пребыванию в городе берет китайская сторона.

ИСТОЧНИК KP.RU