Саратовцы могут бесплатно пробежать марафон в Китае
Состязание пройдет в Китае
Изменить размер текста:
В 2018 году делегация Саратова в рамках проекта «Волга-Янцзы» заключила соглашение о дружбе и сотрудничестве с одним из самых больших городов Китая — Хэфэйем.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, китайские партнеры приглашают саратовских любителей бега от 20 лет принять там участие в ежегодном международном марафоне.
Мероприятие пройдет 10 ноября, все расходы по медобеспечению и пребыванию в городе берет китайская сторона.
ИСТОЧНИК KP.RU