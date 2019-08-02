Саратовец отработает пьяную езду
Он не раз попадался на этом правонарушении
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Суд признал 33-летнего саратовца виновным в неоднократной пьяной езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ранее мужчину привлекли к административной ответственности за непрохождение медицинского освидетельствования и лишили прав на год и семь месяцев.
Однако 26 февраля 2019 года пьяный гражданин отправился колесить на своей «Ладе Приора».
У одного из домов на Кооперативной улице мужчину остановили и выявили, что он пьян.
Гражданина лишили прав на три года и дали 300 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU