Саратовская спортсменка взяла пятое место международного турнира
Состязания прошли в Японии
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С 1 августа в Японии стартовал международный турнир по настольному теннису спорта ЛИН «PARA TABLE TENNIS JAPAN OPEN 2019».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, в состязании принимает участие саратовская спортсменка Анжелика Косачева.
Она заняла пятое место в женской одиночной категории и теперь продолжит участие в международном турнире в командном зачете.
ИСТОЧНИК KP.RU