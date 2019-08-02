2019-08-02T10:35:57+03:00
Общество

Саратовская спортсменка взяла пятое место международного турнира

Состязания прошли в Японии
Дарья Вострикова
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С 1 августа в Японии стартовал международный турнир по настольному теннису спорта ЛИН «PARA TABLE TENNIS JAPAN OPEN 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, в состязании принимает участие саратовская спортсменка Анжелика Косачева.

Она заняла пятое место в женской одиночной категории и теперь продолжит участие в международном турнире в командном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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