Саратовская спортсменка взяла пятое место международного турнира

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-02T10:35:57+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 августа в Японии стартовал международный турнир по настольному теннису спорта ЛИН «PARA TABLE TENNIS JAPAN OPEN 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, в состязании принимает участие саратовская спортсменка Анжелика Косачева.

Она заняла пятое место в женской одиночной категории и теперь продолжит участие в международном турнире в командном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU