В Балакове ищут пропавшую Светлану Шароватову
Женщину последний раз видели 24 июня
Светлана Шароватова
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В Балакове Саратовской области пропала без вести Светлана Шароватова (Колдина).
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры местного поискового отряда «Лиза Алерт», 47-летнюю женщину ищут с 24 июня.
Рост Светланы Шароватовой 168 см, она худощавого телосложения. Волосы светло-русые до плеч, собранные в хвост. Глаза голубые.
Как была одета на момент пропажи — неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU