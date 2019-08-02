2019-08-02T10:30:51+03:00
Общество

Саратовские футболисты взяли победы на первенстве России

Команда вышла из группы
Дарья Вострикова
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Игры второго круга в рамках первенства России Межрегионального футбольного союза «Приволжье» начались 31 августа.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, состязания прошли между юношескими командами с игроками в возрасте 14-16 лет.

Команда «Сокол-2005» провела выездную игру на стадионе «Салют» Саратова, выиграв у хозяев поля — «СШОР-14-Волга» — со счетом 2:0.

Команда «Сокол-2003» провела выездную игру с командой «Мордовия» с итогом игры 0:2.

Вчера, 1 августа, команда «Сокол-М» на стадионе «Локомотив» провела заключительную игру группового этапа в рамках кубка Российского футбольного союза «Приволжье» с командой из Самары «Крылья Советов», счет игры 3:0.

По итогам игр предварительного этапа команда «Сокол-М» вышла из группы и продолжит борьбу в одной четвертой кубка Российского футбольного союза. Саратовцы встретятся с командой «Акрон-Л».

ИСТОЧНИК KP.RU

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