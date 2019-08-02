В Саратове пьяный водитель на Renault врезался в мусоровоз

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-02T10:27:40+03:00

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В Саратове, на Дегтярной, 8, случилось ДТП с участием мусоровоза «КамАЗ».

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в грузовик врезался автомобиль Renault Logan под управлением предположительно нетрезвого водителя.

В аварии травмы получил 37-летний пассажир легковушки. Его из салона извлекли сотрудники областной службы спасения. Оказалось, что у мужчины множественные осколочные ранения.

Пострадавший был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU