В Саратове пьяный водитель на Renault врезался в мусоровоз
Пострадал пассажир легковушки
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В Саратове, на Дегтярной, 8, случилось ДТП с участием мусоровоза «КамАЗ».
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в грузовик врезался автомобиль Renault Logan под управлением предположительно нетрезвого водителя.
В аварии травмы получил 37-летний пассажир легковушки. Его из салона извлекли сотрудники областной службы спасения. Оказалось, что у мужчины множественные осколочные ранения.
Пострадавший был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU