Саратовский «Сокол» обыграл московский «Арарат»
Состязания прошли в областном центре
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В Саратове 1 августа прошел матч в рамках 3 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2019-2020 2019/2020.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта области, на «Локомотиве» саратовский «Сокол» принял гостей из московского «Арарата».
Хозяева оставили гостей со счетом 3:0.
Голы забили Артем Пасько, Артем Молодцов и Владимир Романенко.
Следующий матч, 4 тур первенства, саратовцы сыграют 9 июля на выезде с красногорским ФК «Зоркий».
ИСТОЧНИК KP.RU