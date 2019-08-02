В Саратовской области нефть залила 2,3 тыс. кв. м почвы

СЕГОДНЯ 09:24 2019-08-02T09:29:57+03:00

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В Перелюбском районе Саратовской области нефтью залило 2 320 кв. м земель.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, ЧП случилось на территории нефтеналивного пункта «Смородинка».

В апреле произошел разлив нефти на железнодорожной сливо-наливной эстакаде. Образовалось пять локальных очагов загрязнения. Ущерб окружающей среде превысил 1,5 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Прокурорская проверка показала, что вина лежит на сотрудниках ООО «РОСТА-Терминал», которые покинули рабочее место и не контролировали процесс. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU