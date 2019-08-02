На саратовской трассе водитель «КамАЗа» пострадал в ДТП с «Калиной»
24-летняя водительница легковушки также получила травмы
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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области вчера утром, 1 августа, легковушка столкнулась с грузовиком.
- В 8:50 на 42-м км автодороги Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак — Балтай 24-летняя водительница «Лады Калина» врезалась в «КамАЗ», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате ДТП пострадала сама девушка и 50-летний шофер грузовика.
ИСТОЧНИК KP.RU