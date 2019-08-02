2019-08-02T09:29:06+03:00
Общество

В Саратовской области выявили некачественную цинковую мазь

Лекарство не соответствует требованиям качества
Дарья Вострикова
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Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Мазь цинковая 10%» (серия 401217, срок годности до 01.2020) производства ЗАО «НПП «Фармакс», Киров. Медикамент не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля цинка оксида», — рассказали «КП-Саратов» в областном Россельхознадзоре.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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