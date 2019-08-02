Участникам забега GAGARIN RUNWAY в Сабуровке выдают фирменные футболки

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-02T12:54:23+03:00

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С 1 августа началась выдача стартовых пакетов участникам, зарегистрировавшимся на уникальный забег по взлетно-посадочной полосе нового саратовского аэропорта «Гагарин».

Как рассказали «КП-Саратов» организаторы мероприятия, в пакет входит футболка с логотипом, индивидуальный номер с чипом электронного хронометража и буклет с информацией.

Чтобы получить это, нужно предъявить паспорт, а тем, кто решил пробежать 10 км, еще показать оригинал медсправки о допуске к занятию бегом.

Мероприятие пройдет завтра, 3 августа, массовый забег назначен на 10 утра.

Предусмотрены дистанции 1,5, 3 и 10 км. Все бегуны на финише получат памятные медали с символикой забега.

Участники и зрители мероприятия бесплатно поедут из Саратова, их ждет спортивно-развлекательная программа и точки питания.

ИСТОЧНИК KP.RU