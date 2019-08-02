Участникам забега GAGARIN RUNWAY в Сабуровке выдают фирменные футболки
С 1 августа началась выдача стартовых пакетов участникам, зарегистрировавшимся на уникальный забег по взлетно-посадочной полосе нового саратовского аэропорта «Гагарин».
Как рассказали «КП-Саратов» организаторы мероприятия, в пакет входит футболка с логотипом, индивидуальный номер с чипом электронного хронометража и буклет с информацией.
Чтобы получить это, нужно предъявить паспорт, а тем, кто решил пробежать 10 км, еще показать оригинал медсправки о допуске к занятию бегом.
Мероприятие пройдет завтра, 3 августа, массовый забег назначен на 10 утра.
Предусмотрены дистанции 1,5, 3 и 10 км. Все бегуны на финише получат памятные медали с символикой забега.
Участники и зрители мероприятия бесплатно поедут из Саратова, их ждет спортивно-развлекательная программа и точки питания.
ИСТОЧНИК KP.RU