В Саратовской области обнаружили опасный препарат для рожениц

СЕГОДНЯ 08:59 2019-08-02T09:05:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области при контроле качества обнаружило лекарство для животных-рожениц с нарушениями.

- Речь идет о препарате«Окситоцин 10 ЕД» (серия 010718, срок годности до 07.2020) производства ООО «БиоФармГарант». Он не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля хлоргексидина», — рассказали «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Теперь лекарство продавать запретили.

Горожан просят сообщать если они обнаружат его, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU