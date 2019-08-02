В Саратовской области обнаружили опасный препарат для рожениц
Продажу лекарства запретили
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Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области при контроле качества обнаружило лекарство для животных-рожениц с нарушениями.
- Речь идет о препарате«Окситоцин 10 ЕД» (серия 010718, срок годности до 07.2020) производства ООО «БиоФармГарант». Он не соответствует установленным требованиям по показателю «массовая доля хлоргексидина», — рассказали «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.
Теперь лекарство продавать запретили.
Горожан просят сообщать если они обнаружат его, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU