Директор кассового центра в Красном Куте присваивала платежи от населения

СЕГОДНЯ 08:51 2019-08-02T08:58:16+03:00

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В Краснокутском районе Саратовской области трое жителей пожаловались на ООО «Единый кассовый центр».

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, организация учреждена в 2016 году местной жительницей для оказания агентских услуг по оплате коммунальных платежей, налогов и т. д.

Проверка по обращениям граждан выявила, что с декабря 2016 по август 2017 года учредитель присвоила полученные от населения деньги вместо того, чтобы отправить их по назначению. Сумма ущерба составила 32 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения денег.

ИСТОЧНИК KP.RU