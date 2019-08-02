2019-08-02T08:57:40+03:00
Общество

Саратовцы попробовали сдать ГТО

Мероприятие прошло в лагере
Дарья Вострикова
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В лагере «Восход» мобильная бригада муниципального центра тестирования ВФСК «ГТО» Саратова провела физкультурно-массовое мероприятие «Чемпион! Покажи, как правильно сдавать ГТО».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, отдыхающие попробовали себя в подтягивании на высокой перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре лежа, прыжках с места, стрельбе из электронного оружия.

Упражнения выполнялись под руководством мастера спорта международного класса по кикбоксингу, серебряного призера первенства мира, чемпиона России Врежа Петросяна, кандидатов в мастера спорта по прыжкам в воду Анастасии Жидковой, Софьи Литовченко и других.

Жюри отметило, что задания были выполнены с минимальным количеством ошибок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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