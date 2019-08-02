Саратовцы попробовали сдать ГТО
В лагере «Восход» мобильная бригада муниципального центра тестирования ВФСК «ГТО» Саратова провела физкультурно-массовое мероприятие «Чемпион! Покажи, как правильно сдавать ГТО».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, отдыхающие попробовали себя в подтягивании на высокой перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре лежа, прыжках с места, стрельбе из электронного оружия.
Упражнения выполнялись под руководством мастера спорта международного класса по кикбоксингу, серебряного призера первенства мира, чемпиона России Врежа Петросяна, кандидатов в мастера спорта по прыжкам в воду Анастасии Жидковой, Софьи Литовченко и других.
Жюри отметило, что задания были выполнены с минимальным количеством ошибок.
ИСТОЧНИК KP.RU