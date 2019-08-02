Саратовцев приглашают попробовать еду из глиняных тандыров
В Саратове пройдет летний фестиваль
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В Саратове с 6 по 18 августа пройдет фестиваль «Городские выходные».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, новинкой мероприятия станет уникальный фуд-корт, состоящий из глиняных тандыров ручной работы саратовских мастеров, где будут готовить блюда прямо на глазах прохожих.
Попробовать еду можно на Волжской улице и у магазина «Антей».
На фестивале будут площадки, разбитые по возрастам, по которым можно не только пройти, но и побывать на экскурсии с мобильным фотокроссом. Это селфи с достопримечательностями города Саратова с хештегом! #саратовэтоя.
ИСТОЧНИК KP.RU