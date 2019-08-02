2019-08-02T08:46:02+03:00
Происшествия

На трассе у Ртищева в ДТП пострадали пять человек

Авария случилась в 20:50
Ольга Симонова
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В Ртищевском районе Саратовской области вчера вечером, 1 августа, случилось ДТП с пятью пострадавшими.

- При подъезде к поселку Ртищевский от трассы Ртищево — поселок Правда 40-летний водитель ВАЗ-2110 врезался в «Ладу Калина», которую вел 64-летний мужчина. Авария случилась в 20:50, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В результате ДТП пострадали оба шофера и три пассажира «Калины» — двое 20-летних парней и один — 23-летний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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