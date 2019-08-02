2019-08-02T08:50:32+03:00
Общество

В Саратове реконструируют две библиотеки

Состоялось рабочее совещание
Дарья Вострикова
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Вчера, 1 августа, состоялось выездное рабочее совещание на площадке библиотеки №9 в Саратове, которая ремонтируется в рамках национального проекта «Культура».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участие приняли заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Наталия Леонтьева, представители администрации Октябрьского района, МУП «Водосток» и подрядчики.

После осмотра стройплощадки обсудили проблему магистральной трубы, которая течет на этом участке, а также благоустройство территории и создание клумб.

В рамках нацпроекта в порядок приведут библиотеки №№9 и 37. Срок окончания работ намечен на ноябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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