В Саратове реконструируют две библиотеки
Вчера, 1 августа, состоялось выездное рабочее совещание на площадке библиотеки №9 в Саратове, которая ремонтируется в рамках национального проекта «Культура».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, участие приняли заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Наталия Леонтьева, представители администрации Октябрьского района, МУП «Водосток» и подрядчики.
После осмотра стройплощадки обсудили проблему магистральной трубы, которая течет на этом участке, а также благоустройство территории и создание клумб.
В рамках нацпроекта в порядок приведут библиотеки №№9 и 37. Срок окончания работ намечен на ноябрь.
ИСТОЧНИК KP.RU