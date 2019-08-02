Николай Панков: В Пензу едут те, кто мыслит на перспективу

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-02T08:57:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что в Пензу для изучения опыта соседнего региона отправились наиболее прозорливые участники строительного рынка области.

- Собралось большое количество председателей строительных компаний. В основном, это как раз те, кто непосредственно ведёт строительство. Уточню, не политические фигуры, хотя точнее и с политикой у некоторых швах. А наверное, просто участники строительного рынка. Разной направленности и степени вовлеченности в политические процессы.

Кстати, представители 11 компаний, что в автобусе, прозорливые люди. Мыслят на перспективу. Видно, что в автобусах не ездят уже давно. Заметно жмут по привычке ногой на полик автобуса. Давно, видно, и по правилам не ездят. Немного нервничали, торопились, когда водитель и скоростной режим, и правила вождения соблюдает. Но со временем успокоились, — отметил Панков.

.

Также он добавил, что эта поездка даст многое жителям области.

- Самая свежая новость. Сняли мэра и министра строительства. Да нет, ну что вы, с автобуса. Может, билетов нету. Думаю, все же дела хозяйственные. На фото они есть. По крайней мере, они границу области не пересекали.

Кстати, шум подняли информационно, что дела, дольщики сегодня. Причем шумят те, кто не отвечает ни за один дом. Не волнуйтесь, ничего не сорвется. А поездка даст многое нашим жителям. Позже проинформирую, — подчеркнул Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU