2019-08-02T08:41:22+03:00
Общество

Саратовцам рассказали о патриотизме без экстремизма

Прошел круглый стол
Дарья Вострикова
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Вчера, 1 августа, на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» прошел круглый стол для ребят старших отрядов на тему «Патриотизм без экстремизма».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие организовал руководитель центра профилактики «Свет» регионального центра «Молодежь+», и. о. председателя регионального отделения ОГДЮО «Российское движение школьников» Котлячков Сергей.

Участники круглого стола говорили о толерантности, борьбе против разложения коллектива по межличностным признакам, формировании экстремизма.

Отмечена особая важность проведения таких мероприятий с подростками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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