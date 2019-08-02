Саратовцам рассказали о патриотизме без экстремизма
Прошел круглый стол
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Вчера, 1 августа, на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Звездочка» прошел круглый стол для ребят старших отрядов на тему «Патриотизм без экстремизма».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие организовал руководитель центра профилактики «Свет» регионального центра «Молодежь+», и. о. председателя регионального отделения ОГДЮО «Российское движение школьников» Котлячков Сергей.
Участники круглого стола говорили о толерантности, борьбе против разложения коллектива по межличностным признакам, формировании экстремизма.
Отмечена особая важность проведения таких мероприятий с подростками.
ИСТОЧНИК KP.RU