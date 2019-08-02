В Саратовской области обнаружили некачественное лекарство от паразитов

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-02T08:40:48+03:00

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области обнаружило на прилавках лекарство от паразитов для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «ГЕЛЬМИЦИД ® гранулы» (серия 631217, срок годности до 12.2020), (серия 490918, срок годности до 09.2021), производства ООО «АВС С-П», Московская область. Он не соответствует установленным требованиям по показателю «Определение фракционного состава. Размер гранул. Количество более крупной и более мелкой фракции, — рассказали «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Саратовцев просят сообщать, если они обнаружат это лекарство, по телефонам: 41-37-26; 41-39-41 или на электронный адрес: rsn-vetnadzor@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU