Губернатор вручил 11 машин районным чиновникам Саратовской области
Автомобили переданы органам МСУ
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Отдаленные районы Саратовской области получили легковые автомобили для чиновников.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службы главы региона, 11 машин были переданы органам МСУ.
- Новый транспорт поможет улучшить мобильность, коммуникации с жителями, — уверен губернатор Валерий Радаев.
Было отмечено, что до этого автопарк в районах не меняли около десяти лет. Всего в 2019 году машины получит 41 муниципалитет из 34 районов. То есть еще 30 автомобилей будут переданы до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU