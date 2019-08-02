Губернатор вручил 11 машин районным чиновникам Саратовской области

СЕГОДНЯ 08:31 2019-08-02T08:38:28+03:00

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Отдаленные районы Саратовской области получили легковые автомобили для чиновников.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службы главы региона, 11 машин были переданы органам МСУ.

- Новый транспорт поможет улучшить мобильность, коммуникации с жителями, — уверен губернатор Валерий Радаев.

Было отмечено, что до этого автопарк в районах не меняли около десяти лет. Всего в 2019 году машины получит 41 муниципалитет из 34 районов. То есть еще 30 автомобилей будут переданы до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU