Российским спортсменам не хватает азиатского трудолюбия

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-02T08:26:17+03:00

Об этом заявил тренер сборной России на пресс-конференции в Саратове

Изменить размер текста: A A

На пресс-конференции в Саратове 1 августа тренер по физподготовке сборной России Александр Гулин рассказал о работе российской сборной.

Он отметил, что ребятам часто не хватает азиатского трудолюбия, у нас другой менталитет.

- Каждый из спортсменов имеет свое видение игры и часто оно отличается от тренерского. Однако две-три логические связи позволяют человеку понять, что и зачем нужно делать.

Кроме того, сейчас у бадминтонистов появилось много тренировок, из-за чего страдает базовая подготовка, — отметил он.

По словам Александра Гулина, у многих топовых спортсменов из-за этого начинается застой.

- Не все могут играть на уровне сборной. У нас есть набор качеств, предпосылки, которые позволяют выявить спортсмена. Есть и психологические проблемы: когда у человека имеются физические предпосылки для успеха, но результатов он все равно не показывает, — отметил Александр Гулин и добавил, что необходимо взращивание тренером спортсмена, чтобы он стал лидером и победителем.

ИСТОЧНИК KP.RU