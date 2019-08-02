2019-08-02T08:17:50+03:00
Происшествия

В Саратовской области пьяный парень избил кузена до смерти

Мужчина скончался через несколько дней после избиения
Екатерина Семенова
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В Базарно-Карабулакском районе следователи передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения по уголовному делу по факту нечаянного убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 18-летний местный житель.

7 апреля пьяный юноша пришел в гости к родственникам в частном доме села Старые Бурасы. 65-летний дядя сделал парню замечание и за это получил три удара кулаком по лицу.

35-летний сын пожилого человека заступился за отца и также был избит.

Вскоре юноша ушел из чужого дома, но через несколько дней, 11 апреля, 35-летний мужчина скончался.

Экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая травма головы с отеком мозга.

Юноша был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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