В Саратовской области пьяный парень избил кузена до смерти
В Базарно-Карабулакском районе следователи передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения по уголовному делу по факту нечаянного убийства.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 18-летний местный житель.
7 апреля пьяный юноша пришел в гости к родственникам в частном доме села Старые Бурасы. 65-летний дядя сделал парню замечание и за это получил три удара кулаком по лицу.
35-летний сын пожилого человека заступился за отца и также был избит.
Вскоре юноша ушел из чужого дома, но через несколько дней, 11 апреля, 35-летний мужчина скончался.
Экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая травма головы с отеком мозга.
Юноша был арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU