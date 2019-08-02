В Энгельсе юноша отобрал у женщины пенсионное удостоверение и лекарства

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-02T07:56:41+03:00

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В Энгельсском районе Саратовской области раскрыто ограбление пенсионерки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявление о преступлении поступило от 61-летней женщины 24 июля.

По словам потерпевшей, днем у подъезда ее дома неизвестный открыто похитил сумку с паспортом, пенсионным удостоверением, кошельком и лекарствами.

Сумка впоследствии нашлась возле насосной станции на улице Менделеева. Из нее пропали только 300 рублей наличными, упаковка лекарства за 400 рублей и банковская карта, которая сразу была заблокирована.

Возбуждено уголовное дело. 1 августа задержан 18-летний парень, который ранее неоднократно привлекался к ответственности за грабеж. Похищенное частично изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU