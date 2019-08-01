2019-08-01T21:50:06+03:00
Общество

Панков: Володин нашел, что посмотреть и перенять в Пензе

Екатерина Семенова
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Завтра, в день ВДВ, в Пензу высадится саратовский десант. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов».

- Его задача – оперативно, без прикрытия, тактикой овладеть навыками, секретами соседнего региона и еще кое-чем.

Подобран состав делегации на все случаи жизни: и мэр, и министр, и архитектор, и пофигист. Представлен и большой полк отставных и действующих строителей. Судя по шумовой завесе брехунков информационных, наше дело правое. Об этой поездке говорил в начале недели. Володин нашел что посмотреть и перенять в Пензе.

Дабы не выпячиваться бедным мира сего богатой автотехникой, принял решение всем ехать на автобусе. Было много переспрашиваний и недопонимания. В конечном счёте согласились. Дабы не было лишних сплетен, журналистам никому не стал запрещать поездку. Так что помчит автобус бешеный, строителями обвешанный. Учиться никогда не поздно. Завтра отпишу вам пару слов. Можно повесить еще и хэштэг летнего отдыха, – пишет Николай Панков.

Ранее Николай Панков сообщал о намерении вместе со строителями, архитекторами, представителями власти выехать в Пензу для ознакомления с опытом по благоустройству придомовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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