В Саратове стартовал проект «Школа юных газовичков»

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-02T09:02:24+03:00

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В Саратове стартовал совместный проект компании «Саратовгаз» и отдела содействия занятости населения Заводского района Государственного казенного учреждения Саратовской области «Центр занятости населения города Саратова» «Школа юных газовичков». Творческим координатором выступило муниципальное учреждение культуры «Дом культуры химиков».

Акция направлена на пропаганду безопасного использования газа в быту среди широких слоёв населения. Поскольку ее участниками стали подростки в возрасте от 14 до 18 лет, проект позволит решить еще одну, не менее актуальную проблему занятости несовершеннолетних и вовлечения их в социальную, экономическую и культурную жизнь города.

Первое выступление молодежного трудового отряда «Школа юных газовичков» прошло в Детском оздоровительно-образовательном центре «Дубки». С присущей подросткам живостью и непосредственностью, они рассказали детям о правилах газовой безопасности. Газовички разыграли сценку и дополнили ее танцем, что сделало восприятие информации более легким и непринужденным. Зал внимательно слушал и запоминал, как правильно себя вести, если в помещении чувствуется запах газа. В завершении молодые активисты прочитали тематические стихи, предоставленные им компанией «Саратовгаз» и собственного сочинения.

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Подобные мероприятия будут проходить еженедельно во дворах, на городских мероприятиях. С наступлением учебного года выступления начнутся и в саратовских школах.

Запах газа? Берегись!

Подойди немедля к крану,

Перекрой его, вернись,

Открой форточки и двери.

Электронные приборы

Ты включать не торопись.

Не кури, огонь не жги.

К телефону поспеши,

«04» набери.

Договор с газовиками –

дело очень важное,

не оформишь в срок его -

ЧП грозят страшные!

И еще один нюанс:

нет бумаг - отключат газ!

С газом будьте бдительны

И дети, и родители,

Если жизнь себе и близким

Испортить не хотите вы!

Чтоб плита работала,

Летом и зимой,

В чистоте держи ее

И почаще мой!

Не суши белье над газом,

Может вмиг оно сгореть!

Не под силу вашей кошке

Этот миг предусмотреть.

Заменить плиту, колонку,

Передвинуть их к окну

Безопасно может мастер,

Он поможет вам в быту.

Если сами вы возьметесь

За замену иль ремонт,

Пострадают все соседи

И беда в ваш дом придет.

По всем вопросам, касающимся технического обслуживания газового оборудования, обращайтесь АО «Саратовгаз» по телефону 72-80-80.

ИСТОЧНИК KP.RU