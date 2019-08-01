На 3-й Дачной маршрутка столкнулась с двумя легковушками

СЕГОДНЯ 19:15 2019-08-01T19:16:12+03:00

На 3-й Дачной столкнулись две легковушки и маршрутка 115 Фото: Екатерина Семенова

Изменить размер текста: A A

На 3-й Дачной в ленинском районе Саратова произошло ДТП с участием маршрутки.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на разворотном кольце столкнулись две легковушки: ВАЗ и Škoda Rapid, а также микроавтобус маршрута №115.

Сильнее всего пострадала отечественная легковушка, которая въехала в зад пассажирскому автобусу.

О пострадавших не сообщается.

.

ИСТОЧНИК KP.RU