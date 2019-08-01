На 3-й Дачной маршрутка столкнулась с двумя легковушками
В аварию попал автобус маршрута №115 [фото]
На 3-й Дачной столкнулись две легковушки и маршрутка 115Фото: Екатерина Семенова
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На 3-й Дачной в ленинском районе Саратова произошло ДТП с участием маршрутки.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на разворотном кольце столкнулись две легковушки: ВАЗ и Škoda Rapid, а также микроавтобус маршрута №115.
.Фото: Екатерина Семенова
Сильнее всего пострадала отечественная легковушка, которая въехала в зад пассажирскому автобусу.
О пострадавших не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU